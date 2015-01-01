Milei vetó hoy la Ley de Financiamiento Universitario

Noticias

10 de Septiembre - El presidente Javier Milei firmó este miércoles 10 de septiembre el veto total al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, aprobado por el Congreso en agosto.

¿Qué establecía la ley vetada? Paritarias docentes y no docentes, actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento universitarios y mayor presupuesto para becas, infraestructura, investigación y carreras estratégicas.

Argumento oficial del veto: el proyecto, según el Ejecutivo, “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes” y no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige fuentes claras de financiamiento para nuevos gastos.

Reacción inmediata: organizaciones universitarias y sindicatos convocaron a un paro universitario para este 12 de septiembre.