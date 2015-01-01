Milei vetó hoy la Ley de Financiamiento Universitario

Thursday, 11 De September De 2025
¿Qué establecía la ley vetada? Paritarias docentes y no docentes, actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento universitarios y mayor presupuesto para becas, infraestructura, investigación y carreras estratégicas.
Argumento oficial del veto: el proyecto, según el Ejecutivo, “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes” y no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige fuentes claras de financiamiento para nuevos gastos.
Reacción inmediata: organizaciones universitarias y sindicatos convocaron a un paro universitario para este 12 de septiembre.