Fondo Compensador Agrícola: hasta el 12 de septiembre hay tiempo para adherirse

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, órgano dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, informa que los productores de hasta 30 hectáreas de toda la provincia tienen tiempo hasta el viernes 12, para adherir al Fondo Compensador Agrícola (FCA)
Los productores que accedan a una de las tres coberturas, podrán recibir resarcimientos de hasta $2 millones por hectárea dañada al 100% producto de caída de granizo o heladas tardías.
Para quedar adheridos al sistema compensatorio deberán pagar la primera cuota o bien, realizar el pago anual, hasta el 12 de septiembre. Las boletas podrán descargarse de la web de Contingencias.
Allí, deberán colocar su número de CUIT y así obtendrán la boleta del programa que deseen. Para pagarlas deberán dirigirse al Banco Nación, la Bolsa de Comercio o Rapipago.
Coberturas disponibles
Los aportes para cada programa están divididos en cuatro cuotas o en un pago anual. Aquéllas, como el valor de las compensaciones que recibirán los productores adheridos, se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A) Específica (granizo): compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.
B) Inicial (granizo y heladas): compensación de $800.000 por hectárea con daño total.
C) Integral (granizo y heladas): compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.
Para productores hortícolas: compensación de $160.000 por hectárea en cualquiera de las coberturas.
Las compensaciones se pagan cuando el daño ponderado supera el 50 %.
Plazos para realizar las denuncias por siniestros
Es importante que se realicen las denuncias correspondientes en los plazos establecidos por la Ley 9083 de Emergencia Agropecuaria, a fin de poder acceder a las compensaciones del FCA.
Consultas
Ante cualquier duda o consulta podrán comunicarse a través de mail contingenciasmza@gmail.com o a los teléfonos 261-3854264, 261-3854266 y 261-3854270.
Fuente: Prensa Gobernación