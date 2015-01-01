La UNCUYO vuelve a marchar en defensa de la universidad pública

Noticias

16 de Septiembre - El miércoles 17 de septiembre, desde las 15, la Universidad Nacional de Cuyo convoca a la comunidad universitaria y la sociedad mendocina a acompañar en el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización concluirá con un acto en Plaza Independencia. El recorrido de la marcha y más información, en la siguiente nota.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Esther Sanchez, encabezará una marcha en defensa de la educación pública desde la Universidad hasta Plaza Independencia, donde se realizará el acto central. Será este miércoles 17 de septiembre desde las 15, en coincidencia con la marcha que convocó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario que regresó al Congreso Nacional tras el veto presidencial.

La marcha comenzará en el Campus Universitario y finalizará con un acto en Plaza Independencia. Está previsto que, tras entonarse las estrofas del Himno Nacional, hagan uso de la palabra representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes, el frente sindical, el vicerrector de la UNCUYO, Gabriel Fidel, y la rectora Esther Sanchez.

El recorrido de la marcha

La comunidad universitaria se concentrará a las 15 en el ingreso al Campus de la casa de estudios. Desde allí, a partir de las 16, la columna se desplazará por calle Carlos Lencinas, para continuar por Juan B. Justo y luego por Avenida Las Heras hasta Mitre, donde doblará al sur para llegar a la Plaza Independencia. El acto de cierre, sobre un escenario orientado hacia el este, comenzará a las 17.

La columna que marche hacia la plaza se conformará de la siguiente manera:

Bloque 1: Asamblea Universitaria (Rectora, Vicerrector, miembros del Consejo Superior y directivos de facultades).

Bloque 2: Frente de gremios universitarios.

Bloque 3: Unidades Académicas.

Bloque 4: Organizaciones estudiantiles.

Bloque 5: Representantes de la Salud Pública.

Bloque 6: Organizaciones de DDHH.

Bloque 7: Sindicatos.

Bloque 8: Partidos políticos.

Por su parte, en San Rafael la marcha iniciará a 16, desde la Rotonda de la Bandera, Km 0 y se dirigirá por Avenida San Martin hasta Avenida Yrigoyen.

Fuente: Prensa UNCuyo