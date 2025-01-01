Bowen celebró su 113° aniversario con un emotivo acto, anuncios de obras y un gran desfile

Alvear

14 de Septiembre - Este domingo, la plaza "San Martín" fue escenario del acto oficial por los 113 años de Bowen, el distrito más importante de General Alvear. El mismo contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos que se acercaron para compartir la celebración.

Tras el desayuno oficial, se desarrolló el acto central que incluyó un reconocimiento a los pioneros “que regaron la tierra con esfuerzo y esperanza y hoy celebramos un Bowen que crece y vibra con vida propia”.

El discurso del delegado distrital

El único orador fue el delegado de Bowen, Luis Gergeluk, quien repasó la historia del distrito desde la llegada del ferrocarril y la conformación de la comunidad, destacando la diversidad de inmigrantes que se asentaron en la zona y dieron impulso a la agricultura y la ganadería.

“Después de más de un siglo, esta noble actividad sigue siendo el motor del desarrollo del distrito. Por eso, el acompañamiento permanente a quienes producen es prioridad”, subrayó, haciendo referencia a los programas Hortícola y Forrajero implementados para apoyar a pequeños y medianos productores.

En su mensaje, Gergeluk también hablo de obras de gran envergadura, entre ellas la construcción del nuevo polideportivo de 3.000 metros cubiertos, que permitirá ampliar la oferta deportiva, cultural y social de la comunidad. Asimismo, destacó la recuperación de espacios públicos —con la renovación de la plaza central y la creación de nuevos espacios verdes en barrios como Cerrito y Rincón Escandinava—, la próxima construcción de baños y vestuarios en el Club Boca de la Escandinava, el cierre perimetral del cementerio municipal, nuevas etapas de asfaltado que comenzarán en Bowen y la urbanización del barrio La Perla, con 64 viviendas.

“Bowen es grande por el orgullo de su gente, que impulsa y genera permanentemente las condiciones para que el crecimiento nunca se detenga”, afirmó.

Firma de convenio y festejos

Durante el acto, se concretó la firma de un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la Cooperativa Eléctrica COSPAC, para ejecutar la construcción de la red eléctrica de baja tensión con luminarias LED y una subestación transformadora aérea.

La celebración continuó con el tradicional corte de la torta de cumpleaños, encabezado por el intendente Molero, el delegado Gergeluk, la presidente del Concejo Deliberante Alejandra Torti y las representantes vendimiales.

Finalmente, vecinos y autoridades participaron del desfile cívico, militar y policial sobre la avenida Sarmiento, que le dio un cierre festivo al aniversario del distrito.