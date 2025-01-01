Bowen celebra su 113° aniversario con obras y festejos

Alvear

12 de Septiembre - El distrito de Bowen celebrará este domingo 14 de septiembre su 113° Aniversario con un nutrido programa de actividades para toda la familia.

El delegado distrital, Luis Gergeluk, invitó a la comunidad a sumarse a los festejos, que comenzarán este domingo a partir de las 9:30 en el centro cívico de Bowen.

En el marco de este aniversario se estan realizando diferentes obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con obras de saneamiento y urbanización en el barrio La Perla, que incluyen la colocación de 360 metros de cañerías de cloacas y 250 metros de cañerías de agua potable, con el objetivo de dejar el sector en condiciones para que el IPV inicie la construcción de viviendas.

También se está llevando a cabo la puesta en valor de la Plaza San Martín, con nuevas plantas, juegos y forestación, además de pintura y mantenimiento integral del espacio público.

Los vecinos destacan además la concreción de obras históricamente postergadas, como el asfaltado en el barrio Portal del Sur.

De esta manera, Bowen se prepara para vivir una jornada de festejos que combina la tradición del aniversario con el avance de obras fundamentales para el desarrollo del distrito. Estamos construyendo el Bowen que soñamos.