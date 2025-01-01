“Paliza Electoral” a Milei y LLA en Buenos Aires

Noticias

8 de Septiembre - En las elecciones legislativas provinciales celebradas el 7 de septiembre de 2025, el peronismo, bajo la coalición Fuerza Patria, logró una victoria aplastante frente a La Libertad Avanza (LLA), el espacio político liderado por el presidente Javier Milei.

Resultados principales:

Fuerza Patria obtuvo aproximadamente el 47 % de los votos, frente al 33–34 % de LLA, marcando una diferencia de más de 13 puntos porcentuales .

Axel Kicillof, gobernador bonaerense y principal figura del peronismo, emergió como gran ganador y figura reforzada de cara al escenario político futuro .



Repercusiones políticas y financieras:

La derrota de LLA generó un fuerte impacto en los mercados: la bolsa cayó entre 12 % y 12,5 %; los bonos sufrieron desplomes de hasta 9 % y el riesgo país se disparó .

En respuesta, el gobierno convocó de urgencia al gabinete para revisar la estrategia política y económica tras el revés electoral .

La derrota de LLA no solo cuestionó la gobernabilidad de Javier Milei, sino que también puso en evidencia la creciente debilidad de su modelo económico y las tensiones internas en su coalición .

Muchos analistas coinciden en que este resultado deja en evidencia una “pérdida de respaldo tras menos de dos años de gobierno”, con Milei enfrentando desgaste por inflación persistente, escándalos de corrupción y falta de pago social .

Con el calendario electoral nacional marcando nuevos comicios legislativos para el 26 de octubre, esta paliza en Buenos Aires representa una primera gran piedra en el camino para la continuidad de la agenda ultraliberal del mandatario.