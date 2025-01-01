Las ventas de Navidad 2025 registraron una leve mejora, impulsadas por el crédito y promociones

Noticias

26 de Diciembre - Un informe mostró un repunte moderado de las ventas navideñas, sostenidas por el uso de tarjetas de crédito, promociones bancarias y compras cuidadas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió su balance de las ventas minoristas durante Navidad, que mostró un crecimiento moderado. Según el informe, el aumento estuvo acompañado por un comportamiento austero, con fuerte protagonismo de las tarjetas de crédito. En ese sentido, las decisiones de compra reflejaron la realidad económica argentina, marcada por la pérdida del poder adquisitivo.

Ventas navideñas: una recuperación moderada

En comparación con la Navidad de 2024, las ventas minoristas registraron una suba del 1,3%. Del total de comercios relevados entre el 23 y 24 de diciembre del 2025, el 45,9% consideró que las ventas se ubicaron dentro de lo esperado, mientras que un 32,7% indicó que fueron mejores y un 21,4% que resultaron peores de lo previsto.

El informe también destacó que, pese a una mayor previsibilidad de precios, la demanda se concentró en productos económicos y en ofertas puntuales. En ese contexto, el ticket promedio fue de $36.266, con un máximo de $60.041 en calzado y marroquinería y un mínimo de $34.484 en librerías.

Rubros que crecieron y sectores en retroceso

De los seis rubros analizados por la CAME, tres mostraron variaciones positivas en las ventas:

Perfumería (+27,8%)

(+27,8%) Calzado y marroquinería (+3,3%)

(+3,3%) Indumentaria (+1,3%)

En contrapartida, otros sectores registraron caídas interanuales:

Librerías (-1,4%)

(-1,4%) Equipos de audio, video, celulares y accesorios (-4%)

(-4%) Juguetería (-6,6%)

Indumentaria: leve suba con fuerte peso del financiamiento

Según el relevamiento de la CAME, las ventas de indumentaria crecieron un 1,3% a precios constantes frente a la Navidad de 2024. Si bien el volumen de operaciones superó el promedio mensual por cuestiones estacionales, el resultado general quedó por debajo de las expectativas iniciales.

“La concreción de ventas estuvo vinculada a la financiación con tarjetas de crédito, con planes de 3 a 12 cuotas, y a promociones bancarias específicas. Se observó una desventaja competitiva frente a grandes marcas en cuanto a la profundidad de las ofertas y las opciones de pago diferido”, señaló el informe.

Electrónica: caída de ventas y consumo focalizado

En el rubro de equipos de audio, video, celulares y accesorios, el balance fue negativo, con una caída del 4% interanual y un ticket promedio de $47.088. La demanda se concentró principalmente en telefonía móvil y en productos incluidos en regímenes de oferta.

“La dinámica comercial dependió de la financiación en seis cuotas sin interés y de bonificaciones por pago al contado. A pesar del impacto de eventos de promoción local, el consumo se mantuvo enfocado en productos de necesidad inmediata”, indicó la CAME.

Calzado y marroquinería: crecimiento con compras cuidadas

El sector de calzado y marroquinería mostró un desempeño positivo, con una suba del 3,3% en las ventas y un ticket promedio de $60.041. Las preferencias de los consumidores se orientaron mayormente hacia artículos de menor precio, con un uso extendido de financiación en cuotas.

Perfumería: el mayor repunte de la temporada

El mayor crecimiento se registró en perfumería, con una mejora del 27,8% respecto a 2024 y un ticket promedio de $48.414. “Se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas y un sostenimiento de las ventas durante todo el mes, a diferencia de períodos anteriores”, destacó el relevamiento.

Librerías y jugueterías: los rubros más afectados

Entre los sectores con peor desempeño se ubicaron librerías y jugueterías. En el primer caso, las ventas cayeron un 1,4%, con un ticket promedio de $34.484. El nivel de facturación no alcanzó las expectativas y predominó un consumo de bajo valor unitario, impulsado por descuentos por pago al contado.

La situación más crítica se dio en jugueterías, un rubro golpeado por el avance de las importaciones, que registró una caída del 6,6% y un ticket promedio de $48.800. “La actividad se sostuvo mediante descuentos de entre el 15% y el 50% por pago en efectivo y financiación en seis cuotas sin interés”, detalló la CAME, que además subrayó el fuerte uso de tarjetas de crédito y promociones bancarias para concretar ventas.

