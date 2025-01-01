El Senado aprobó el Presupuesto 2026

Noticias

27 de Diciembre - El artículo 30 generó la mayor discusión durante el debate del Presupuesto 2026, que llegó con media sanción de Diputados

El financiamiento educativo se posicionó, una vez más, como tema de discusión del Presupuesto 2026. Tras el paso por Diputados, los senadores debatieron este viernes fuertemente por dos artículos clave: el 30 y el 12. Pasadas las 21, la Cámara Alta lo aprobó en general por 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención.

Luego arrancó el debate artículo por artículo, que también pasó el filtro legislativo sin problemas.

A las 23.15 el Senado también convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal. De esta manera, se elevó el umbral a partir del cual un contribuyente queda alcanzado por el Régimen Penal Tributario. Después de rechazar una modificación, la votación -con 3 senadores ausentes- fue 43 a favor y 26 en contra. No hubo abstenciones.

Un contundente respaldo en el Senado

En el caso del Presupuesto, el gobierno nacional logró el apoyo de todos los aliados, menos Alejandra Vigo, la senadora de Córdoba de Provincias Unidas, la única que se abstuvo y anticipó que también lo haría en particular.

También se sumaron a favor 3 del peronismo: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Aunque, Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero, y su par Elia Esther, votaron en contra junto con el resto del interbloque que comanda José Mayans llamado ahora “Popular” (ex Unión por la Patria).

La sesión en el Senado comenzó pasado el mediodía, después de que se lograra el quórum para debatir el presupuesto de Javier Milei tras dos años de prórroga. Se trata del primero en 10 años con proyección de superávit fiscal.

La votación en general se esperaba para la medianoche pero se anticipó casi 3 horas. Luego, se procedió a votar por capítulos, como propuso el oficialismo y como sucedió en la Cámara de Diputados.

La oposición pretendía que la misma se diera por artículos, para tener margen, especialmente, para el rechazo de dos artículos cuestionados hasta por aliados del gobierno nacional. Y en ese momento se armó la discusión cuando el PJ pidió que se votara de manera nominal el artículo 30 del capítulo 2, justamente el que se refiere al financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.

Sin embargo, el oficialismo consiguió una amplia diferencia a su favor: 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 legisladores se abstuvieron.

Los votos de los 3 senadores mendocinos

El texto presentado por el Ejecutivo contempla gastos totales por $148 billones y proyecta un crecimientodel 5% del PBI para el 2026, una inflación anual de 10,1%, un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del 2026, un superávit primario de 1,2% del PBI y un crecimiento las exportaciones del 10,6%.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue una de las más fervientes expositoras de la oposición, especialmente en el caso del artículo 30.

En tanto que la senadora Mariana Juri (UCR) y Rodolfo Suarez (UCR) respaldaron el proyecto del Ejecutivo. La mendocina recurrió a las redes para dejar su opinión.

Presupuesto 2026: los artículos que estaban en la mira

El artículo 12 introduce nuevos requisitos para las universidades nacionales, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El Poder Ejecutivo podría interrumpir las transferencias si considera que los datos son insuficientes.

El 30, en tanto, elimina pisos para el financiamiento en ciencia, educación y escuelas técnicas; y la deuda de Nación con los gobernadores por el financiamiento de las cajas previsionales, lo que preocupa especialmente al sector de Provincias Unidas.

Actualmente, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. Con el Presupuesto aprobado, esos porcentajes dejaron de ser obligatorios.

El respaldo a la pauta de gastos

La oposición buscó cambios en los artículos de mayor conflicto, pero el oficialismo y sus aliados cosecharon los votos suficientes para aprobarlo tal como llegó desde Diputados. "Sería importante que salga como está", habían anticipado a Diario UNO desde el Congreso.

Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara Alta.

El senador de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, aseguró que por primera vez en décadas “se aprobará un Presupuesto sin déficit, porque no vamos a gastar más de lo que nos ingresa”, al defender el proyecto de gastos y recursos impulsado por el gobierno.

“Estamos intentando poder gestionar un presupuesto que tenga una relación tan simple, algo lógico para nosotros, que no se había cumplido en los últimos 13 años, que es un presupuesto que tenga déficit cero”, agregó.

Fue el primer orador del debate de la ley de gastos y recursos. Atauche señaló que las metas del Presupuesto son claras ya que “se han formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”.

La maratónica jornada tuvo como protagonistas a la senadora Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; al asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quienes recorrieron los despachos del Congreso durante toda la tarde del viernes y se sumaron a presenciar la votación del Presupuesto desde el palco del recinto.