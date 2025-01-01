AJEDREZ: Garay Campeón del Torneo "Agosto Alvearense 2025"

Monday, 1 De September De 2025
|►
|Escuchar:
|
Campeón invicto, se coronó el reconocido futbolista y ajedrecista, Sebastián Garay, con cinco victorias y un solo empate, ante Juan Sebastián Lieby.
En segundo lugar finalizó el actual Campeón Alvearense, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, con 5 triunfos y una derrota, ante Garay.
En el tercer escalón del podio finalizó Juan Sebastián Lieby, con 4 triunfos, un empate ante Garay y una derrota, ante Ruíz.
Principales Posiciones II Agosto Alvearense 2025:
1º Sebastián Garay 5,5 Pts
2º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts
3º Juan Sebastián Lieby 4,5 Pts
4º Cristian Orozco 4 Pts
5º Pablo Cornejo 4 Pts
6º Camilo Lieby 3 Pts
7º Sebastián Lieby 3 Pts
8º Faustino Barrera 3 Pts
9º Alejo Mella 3 Pts
10º León Don Picco 3 Pts
Para destacar, el 5º puesto conseguido por uno de los animadores de la Liga Infantil, Pablo Cornejo (Sub 14), el 8º de Faustino Barrera (Sub 8) y el 10º de León Don Picco (Sub 12), jugando entre muchos de los mejores jugadores adultos del departamento.