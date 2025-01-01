AJEDREZ: Garay Campeón del Torneo "Agosto Alvearense 2025"

Deportes

31 de Agosto - Sebastián Garay se coronó Campeón del torneo que reunió a varios de los mejores jugadores de las ligas Alvearenses.

El pasado viernes se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, el 2º Abierto del “Agosto Alvearense”, organizado de manera conjunta entre la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense de Ajedrez.

Campeón invicto, se coronó el reconocido futbolista y ajedrecista, Sebastián Garay, con cinco victorias y un solo empate, ante Juan Sebastián Lieby.

En segundo lugar finalizó el actual Campeón Alvearense, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, con 5 triunfos y una derrota, ante Garay.

En el tercer escalón del podio finalizó Juan Sebastián Lieby, con 4 triunfos, un empate ante Garay y una derrota, ante Ruíz.

Principales Posiciones II Agosto Alvearense 2025:

1º Sebastián Garay 5,5 Pts

2º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts

3º Juan Sebastián Lieby 4,5 Pts

4º Cristian Orozco 4 Pts

5º Pablo Cornejo 4 Pts

6º Camilo Lieby 3 Pts

7º Sebastián Lieby 3 Pts

8º Faustino Barrera 3 Pts

9º Alejo Mella 3 Pts

10º León Don Picco 3 Pts

Para destacar, el 5º puesto conseguido por uno de los animadores de la Liga Infantil, Pablo Cornejo (Sub 14), el 8º de Faustino Barrera (Sub 8) y el 10º de León Don Picco (Sub 12), jugando entre muchos de los mejores jugadores adultos del departamento.