Quedó inaugurado el Congreso de Educación Física 2025

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó este martes la apertura del Congreso de Educación Física 2025, un encuentro de alcance provincial y nacional que reúne a docentes, estudiantes y especialistas del deporte y la actividad física para reflexionar, capacitarse y compartir experiencias.

En el espacio cultural Julio Le Parc en Guaymallén, se desarrolla la actividad organizada por el Municipio junto a la Dirección General de Escuelas (DGE), el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Dr. Jorge E. Coll y la Universidad Juan Agustín Maza.

Acompañaron al Gobernador el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; la coordinadora de Educación Física de la DGE, Carina Ortega; el rector de la Universidad Juan Agustín Maza, Daniel Miranda, y el rector del Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Dr. Jorge Coll, Luis Castillo.

Con el título “Formación, intercambio y deporte para construir una comunidad más saludable y unida”, el congreso ofrece instancias presenciales teóricas y prácticas, con un programa que se estructura en torno a cuatro áreas temáticas: Salud, Educación, Rendimiento Deportivo y Recreación y Gestión.

“Mendoza necesita educación y deporte para crecer”

En su discurso de apertura, el Gobernador Alfredo Cornejo destacó la magnitud del encuentro y la importancia de promover la formación continua en el área: “Es un orgullo recibir a docentes y estudiantes de distintos puntos de Mendoza y también a quienes nos visitan de otras provincias, como Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. Son bienvenidos a nuestra provincia, que tiene en la educación y el deporte dos ejes fundamentales de desarrollo”.

De esta manera, el mandatario resaltó la relevancia de la educación física en la formación integral de las personas: “Esta es una profesión muy noble. Los educadores físicos cumplen un rol clave en nuestras escuelas y en la comunidad, fomentando no solo la actividad física, sino también la salud, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal”.

Asimismo, aseguró que “este congreso es una gran oportunidad para generar nuevas ideas y propuestas que fortalezcan el servicio educativo y deportivo en Mendoza”.

Cornejo también valoró el trabajo interinstitucional como motor para alcanzar objetivos concretos: “Cuando instituciones públicas, universidades y municipios trabajan en red, los resultados se ven. La organización de este congreso demuestra que es posible unir esfuerzos, superar diferencias y enfocarnos en metas comunes: más salud, más educación y más oportunidades para nuestra gente”.

“Promovemos el fortalecimiento de clubes, ligas y escuelas deportivas”

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, señaló que el congreso está alineado con las políticas públicas deportivas del departamento: “El deporte es salud, educación, entretenimiento y también una herramienta de transformación social”. Así, agregó que desde el Municipio “promovemos el fortalecimiento de clubes, ligas y escuelas deportivas, y complementamos esta tarea con capacitaciones como esta, que nos ayudan a mejorar la calidad de la enseñanza y la práctica deportiva en la comunidad”.

La coordinadora de Educación Física de la DGE, Carina Ortega, puso en valor la magnitud del encuentro: “Hace muchos años que no teníamos un congreso de estas características en Mendoza. Contamos con disertantes locales, nacionales e internacionales de gran nivel, que trabajarán en ejes tan importantes como la educación, la salud, el deporte y la recreación. Hemos logrado que todo el predio esté ocupado con charlas teóricas y talleres prácticos que permitirán a los participantes llevarse ideas aplicables a su labor diaria”.

Ortega también subrayó que este resultado es fruto de un trabajo en red, junto a otras instituciones de la provincia, al destacar: “Hemos trabajado codo a codo, uniendo fuerzas y sin conflictos, para alcanzar un objetivo común: mejorar la calidad de la educación física en la provincia”.

Objetivos y proyección

El Congreso de Educación Física 2025 busca fortalecer la capacitación docente, promover la excelencia en la formación deportiva temprana y comprender al deporte como un motor de salud, integración y desarrollo social. Además, aspira a generar un espacio de intercambio de experiencias y actualización profesional que repercuta positivamente en las escuelas y clubes de toda la provincia.

Durante las dos jornadas, los participantes abordarán contenidos vinculados a la enseñanza en contextos educativos, la preparación física para el alto rendimiento, estrategias de inclusión social a través del deporte, y propuestas recreativas para comunidades diversas.

Fuente: Prensa Gobernación