Alvear afianza su lugar en el atletismo con una carrera sobre circuito homologado

11 de Agosto - Este domingo, se desarrolló la segunda fecha del Campeonato de Atletismo de Pruebas de Calle, con una competencia que incluyó un recorrido principal homologado de 10 kilómetros, además de una carrera de 5 kilómetros y un circuito especial para los más pequeños. La jornada convocó a atletas locales y de distintas regiones, reafirmando la posición del departamento como referente en el atletismo provincial.

Alberto Gómez, director de Deportes, destacó la homologación del circuito como un factor clave para posicionar a General Alvear en el calendario deportivo de Mendoza:

“Estamos muy conformes con el desarrollo del evento. Este circuito es uno de los tres homologados en la provincia y cumple con los requisitos para albergar competencias de alto nivel, como fechas provinciales o nacionales. Esto nos coloca en un lugar privilegiado para el atletismo”.

Gómez agregó que la iniciativa busca incluir tanto a competidores profesionales como a quienes practican la actividad de manera recreativa, integrando además a los niños con carreras adaptadas:

“el deporte es sinónimo de salud y queremos que la comunidad participe en todas sus formas, desde la competencia hasta el disfrute familiar”.

En la carrera de 10 kilómetros, el atleta local Saúl Vega se consagró ganador y logró su mejor marca personal, con un tiempo de 31 minutos y 17 segundos. Vega valoró el nivel de la competencia, que incluyó corredores de San Luis y otras provincias, y destacó el apoyo del público durante el recorrido, “entrenamos mucho para esta carrera en nuestra ciudad, y el acompañamiento de la gente conocida hace que la experiencia sea mucho más gratificante”.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero resaltó la importancia de contar con un circuito homologado para atraer competencias de alto nivel y fomentar el deporte en el departamento

“General Alvear atraviesa una etapa histórica en materia deportiva, con una oferta diversa que incluye mountain bike, ligas de futsal, newcom y muchos deportes más. Este circuito homologado permite a los atletas registrar marcas oficiales y posicionarse en el ámbito nacional e internacional. Es un circuito único en el país por su pendiente negativa, ideal para mejorar tiempos”.

La jornada constituyó un paso más en el desarrollo deportivo de General Alvear, que continúa fortaleciendo su infraestructura y calendario de competencias para consolidar su presencia en el atletismo regional y nacional.