AJEDREZ: Se jugó el Primer Torneo de Ajedrez Cooperativo

10 de Agosto - El torneo que se disputó en el marco del mes del Cooperativismo tuvo partidas apasionantes y a dos infantiles como Campeones.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, se jugó la segunda parte del torneo de Ajedrez Cooperativo, que contó con el apoyo de la Cooperativa Cecsagal, en el marco del mes Internacional del Cooperativismo.

El certamen fue organizado en conjunto por la Agrupación Alvearense de Ajedrez y la Escuela Municipal de Ajedrez, y reunió 19 parejas, que disputaron un entretenido certamen bajo la modalidad “Pasapiezas”, en la que dos compañeros no sólo juegan ajedrez con las reglas conocidas, sino que también pueden incorporar al tablero, piezas que su pareja le capture a su rival.

La competencia, tenía como requisito que las parejas no pudieran ser integradas por dos jugadores federados, y resultaron Campeones invictos dos de los animadores de la Liga Infantil, Jonatan Mattus y Pablo Cornejo.

En segundo lugar, finalizó la dupla integrada por el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, de gran torneo con dos compañeros rotativos, Gael Huet y Juan Manuel Kobayashi.

Al tercer escalón del Podio, lo ocupó el equipo formado por Martín y Román Alfano (padre e hijo), que también tuvieron un gran desempeño.

En cuarto lugar, finalizó la dupla integrada por el Villa Atuelino Federico Formini y Elías Mattus, de gran torneo.

En quinto puesto, cerró la lista de premiados, el equipo del múltiple Campeón Provincia Juvenil Juan Sebastián Lieby, y una de las brillantes apariciones del Ajedrez departamental, Faustino Barrera, de 7 años.