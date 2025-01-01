AJEDREZ: Se jugó el 2º Torneo de la Liga Infantil 2025

Deportes

7 de Agosto - Se jugó el 2º torneo de la Liga Infantil y León Pimentel, Jonatan Mattus y Pablo Cornejo quedaron en lo más alto, en medio de jugadores de muy buen nivel.

El torneo, denominado “Mes de la niñez”, fue organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez, la Dirección de Educación y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, con apoyo de la Dirección de Deportes, y reunió este miércoles a niños de distintas escuelas Primarias del departamento en una jornada educativa, recreativa y familiar.

La actividad se desarrolló en la sede de la Dirección de Educación y contó con la participación de alumnos de diferentes niveles y establecimientos educativos, bajo la coordinación del profesor Sebastián Lieby, de la Escuela Municipal de Ajedrez, con colaboración arbitral del joven Elías Mattrus.

El torneo fue ganado de manera invita por León Pimentel, con 5 victorias y sólo un empate, frente a quien hasta este momento lideraba en soledad, Jonatan Mattus, y ahora pelean palmo a palmo por la punta de la tabla.

En segundo lugar, finalizó Jonatan Mattus, que también finalizó invicto, aunque con dos partidos igualados, con Pimentel y con Pablo Cornejo, otro de los candidatos de siempre.

En tercer lugar culminó Cornejo, que fue derrotado por el Campeón e igualó con Mattus.

Cerca del Podio, pero con un gran juego e igualdad de puntos que cornejo, en cuarto lugar terminó León Don Picco.

Principales Posiciones, 2º Torneo de la Liga Infantil 2025:

1º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 5,5 Pts

2º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 5 Pts

3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 4,5 Pts

4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 4,5 Pts

5º Ulises González (Esc. Municipal) 4 Pts

6º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 4 Pts

La organización, además de premiar a los 3 integrantes del Podio, distinguió a los mejores de cada categoría:

Categoría Damas:

1º Mía Rojas (Esc. Entre Ríos)

Categoría Sub 8:

1º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear)

2º Julián Jeréz (Esc. Carlos María de Alvear)

3º Bautista Caligiuri (Colegio Santo Tomás)

Categoría Sub 10:

1º Román Alfano (Mater Christi)

2º Nicolás Blanco (Colegio San Martín)

3º Rafael Núñez (Colegio Santo Tomás)

Categoría Sub 12:

1º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil)

2º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga)

3º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga)

Categoría Sub 14:

1º Ulises González (Esc. Municipal)

2º Ignacio González (Mater Christi)

3º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear)

Tabla General de la Liga Infantil, jugados 2 de los 4 torneos que la componen:

1º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 28 Pts

2º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 28 Pts

3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 18 Pts

4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 13 Pts

5º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear) 11 Pts

6º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga) 10 Pts

7º Ulises González (Esc. Municipal) 9 Pts

8º Ignacio González (Mater Christi) 8 Pts

9º Román Alfano (Mater Christi) 7 Pts

10º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 5 Pts

11º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 2 Pts

12º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 1 Pt