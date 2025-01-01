FÚTBOL: Con partidos atractivos se jugó la 15ª Fecha del torneo “Abel García”

Deportes

11 de Agosto - Este fin de semana se disputó una nueva Fecha del torneo Alvearense de Fútbol de Primera División.

Pacífico sigue en lo más alto, pero cayó 1-0 con su escolta, Real del Padre.

En Villa Atuel, “La Topadora” y Ferro igualaron 1-1.

Bowen le ganó a Colón por 2 a 0 en el Este, Unión 3 a 1 a Boca de La Escandinava en San Luis y el clásico entre Andes y Argentino terminó igualado en 1.

Partido por Partido:

Real del Padre 1-0 SC Pacífico

Con gol de Heber Sosa, los “Azules” le quitaron el invicto al “Lobo” y se aferran al segundo puesto de la tabla..

CA Villa Atuel 1-1 Ferro CO

Tomás Lucero puso en ventaja a la “Topadora Roja”, mientras que Walter Poblete le dio la igualdad al “Verde” de Alvear Oeste.

USyD Bowen 2-0 CA Colón

Jesús Funes por duplicado, le dio la victoria al “Naranja”, que aunque a la distancia, sueña con la zona de clasificación al reducido..

Unión SL 3-1 Boca de La Escandinava

Dos tantos de Aston Campos y uno Fabián Cruz le dieron la victoria al elenco “Puntano”. Ramón Torres descontó para el “Xeneize”, que sigue sin sumar.

Andes FC 1-1 SC Argentino

En un encuentro que además de tener los condimientos típicos de un clásico, tenía el hecho de que pelean mano a mano por un lugar en el reducido, el “Croto” y la “Academia” igualaron uno a uno. Santiago Vargas anotó para Argentino, mientras que' Lucas Morales hizo propio para el local.

Tabla de Posiciones Torneo “Abel García” disputadas 14 fechas:

1º SC Pacífico 38 Pts

2º Real del Padre 28 Pts

3º CA Villa Atuel 26 Pts

4º Andes FC 23 Pts

5º SC Argentino 22 Pts

6º Ferro CO 18 Pts

7º USyD Bowen 18 Pts

8º Unión SL 17 Pts

9º CA Colón 13 Pts

10º Boca de La Escandinava 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo