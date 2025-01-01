Entregaron chalecos refractarios a escuelas rurales 

Alvear

8 de Agosto - En la mañana de este viernes , se llevó a cabo la entrega de chalecos refractarios a niños que concurren en bicicleta a escuelas rurales del departamento de General Alvear. La actividad, enmarcada en el lanzamiento del proyecto "Camino Seguro a la Escuela", tuvo lugar en las escuelas General Ángel Pacheco y Miguel de Azcuénaga.

La iniciativa es impulsada por el área de Municipio Saludable en conjunto con distintas reparticiones de la Municipalidad de General Alvear, entre ellas la Policía de Tránsito Municipal y el Consejo Departamental de Seguridad.

Según explicó Analía García, referente de Municipio Saludable, el proyecto apunta a reforzar la seguridad vial de los estudiantes que se trasladan en bicicleta hacia sus establecimientos educativos. “Estamos haciendo el lanzamiento de este proyecto que hemos denominado Camino Seguro a la Escuela, donde intervienen diferentes áreas del municipio. La idea es fortalecer las conductas viales que ya viene trabajando Policía de Tránsito en las escuelas primarias, y atender una necesidad concreta: la identificación visual de los niños que circulan en bicicleta”, señaló.

Durante la jornada, se entregaron pecheras con cintas refractarias, así como llaveros y elementos reflectantes para bicicletas. García adelantó que el proyecto tendrá continuidad en otras escuelas rurales y que se realizará un relevamiento en conjunto con la Dirección General de Escuelas, sección Nº 5 de Educación Física. Las instituciones que se destaquen por su participación recibirán también material para actividades deportivas.

Por su parte, Luis Alcaino, Coordinador del Consejo Departamental de Seguridad, destacó la importancia de la educación vial desde edades tempranas. “La educación vial en los más chicos es fundamental. Queremos que nuestros niños lleguen seguros a la escuela y a cualquier otra actividad que realicen. Por eso apuntamos especialmente a los sectores más vulnerables, donde los chicos se movilizan en bicicleta o caminando largas distancias, muchas veces en horarios con poca visibilidad”, afirmó.

Desde el municipio se destacó que este proyecto responde a un diagnóstico realizado en terreno por parte de las áreas involucradas, y que continuará desplegándose en otras zonas del departamento con el objetivo de promover una movilidad escolar más segura.