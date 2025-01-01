Defensa Civil realizó un simulacro de Sismo en la Escuela Entre Ríos de Alvear Oeste

Alvear

8 de Agosto - En el marco del cronograma de simulacros de sismo establecidos por el calendario escolar, la comunidad educativa de la Escuela 1-102 Entre Ríos, llevó adelante una jornada de prevención y capacitación, con la participación del equipo de Defensa Civil.

La actividad se realizó luego de que la institución fuera asignada a una nueva región de seguridad, lo que motivó una visita de inspección por parte del personal de Defensa Civil. Durante el recorrido se revisaron instalaciones, patios y sectores interiores, así como las medidas preventivas vigentes: extintores, sistemas de cierre de gas y zonas seguras dentro y fuera del establecimiento.

Posteriormente, se llevó a cabo el simulacro de sismo con la participación activa de estudiantes, docentes y personal de la escuela.

Verónica Bottino, directora de la institución, señaló: “fue una instancia preventiva para garantizar la seguridad de nuestros alumnos y determinar las nuevas zonas seguras”.

La jornada concluyó con una charla de repaso sobre los pasos a seguir durante este tipo de emergencias, reforzando en los estudiantes el conocimiento y la práctica. “Los chicos ya saben qué hacer y cómo hacerlo, pero siempre es importante recordarlo”, destacó la directora.

Este tipo de ejercicios permiten no solo cumplir con la normativa, sino también fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado dentro del ámbito escolar.