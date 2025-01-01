Desde el Hospital brindaron detalles sobre accidentados

Alvear

6 de Agosto - Afortunadamente, según aseguraron, no hubo heridos de gravedad.

Desde el Hospital “Enfermeros Argentinos” se informó que, tras un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas, personal de enfermería se hizo presente en el lugar para brindar asistencia a los involucrados.

Se constató la presencia de una familia compuesta por una mujer embarazada, su esposo y sus hijos menores. Todos fueron evaluados en el sitio del siniestro, presentando signos vitales normales y sin lesiones de gravedad.

Se insistió especialmente en el traslado de la mujer al hospital debido a su estado de gestación, pero ella decidió no hacerlo priorizando el bienestar de sus hijos, ya que refirió sentirse en buen estado general. Se les brindaron las pautas de alarma correspondientes.

Asimismo, un hombre que conducía otro de los vehículos involucrados fue examinado y no presentó alteraciones clínicas ni necesidad de atención médica inmediata, por lo que también permaneció en el lugar.