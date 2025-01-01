Una pareja fue detenida con droga y más de $350.000

Alvear

7 de Agosto - El hecho tuvo lugar este miércoles a las 18:30 horas, sobre Calle 25 de Mayo al 300 de General Alvear. Se trata de una mujer de 54 años de edad y un hombre de 46.

La aprehensión ocurrió durante una investigación por venta de drogas al menudeo. Personal policial realizó un allanamiento en un domicilio en calle 25 de Mayo, secuestrando cinco envoltorios de cocaína (5 gramos), un cigarrillo de marihuana (0,4 gramos), papelillos, tres teléfonos celulares y $350.580 en efectivo.

Además, se requisaron dos vehículos: un BMW y un Renault Sandero.

El Dr. Ignacio Sabas, fiscal federal de San Rafael, ordenó el secuestro de los elementos y dispuso que la mujer detenida quede con prisión domiciliaria. Interviene Fiscalía de San Rafael.