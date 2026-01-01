20 alvearenses finalizaron el curso de construcción en seco y buscan nuevas oportunidades laborales*

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19 de Octubre - Veinte alumnos recibieron sus certificados tras completar el curso de Auxiliar en Construcción en Seco, una propuesta gratuita impulsada por la Municipalidad de General Alvear junto con la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de Mendoza. Durante la entrega, el intendente Alejandro Molero y Marcelo Di Paolo, representante de Di Paolo Maderas, firmaron un convenio para vincular a los egresados con potenciales clientes y favorecer su inserción laboral.

A través del acuerdo, la empresa difundirá el listado de trabajadores capacitados para que sus clientes puedan contactarlos y contratar sus servicios. Además, se entregó indumentaria de trabajo a cada uno de los egresados.

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia de complementar la formación con acciones que permitan acceder a nuevas oportunidades laborales.

“No solamente buscamos capacitar y formar a nuestros vecinos, sino también generar el contacto con un privado que les dé la posibilidad de ofrecer sus servicios”, explicó.

El curso tuvo una duración aproximada de cuatro meses, con contenidos teóricos y prácticos, y se dictó en la Dirección de Educación municipal. La propuesta se desarrolla mediante un convenio con la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de Mendoza, que permite otorgar la certificación correspondiente, sin costo para los participantes