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Autores alvearenses presentarán sus obras en la Feria del Libro

2 de Octubre - General Alvear estará presente en la Feria del Libro que se desarrolla en San Rafael con la participación de cuatro escritores locales, cuyas obras fueron seleccionadas a través del Concurso Literario de Literatura Alvearense que impulsa la Dirección de Cultura. En este marco, el Municipio acompañó la edición de los libros, fortaleciendo la producción literaria local y generando oportunidades para que los autores puedan difundir sus trabajos y representar al departamento en este importante encuentro cultural.