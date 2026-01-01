León Gieco, uno de los puntos fuertes de la Fiesta de la Cerveza 2026

Alvear

28 de Septiembre - El reconocido músico se presentó junto a La Vitale Band y recorrió buena parte de su trayectoria a través de canciones, imágenes y mensajes de fuerte compromiso social. Miles de personas acompañaron el show.

León Gieco fue uno de los grandes protagonistas de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, donde se presentó junto a La Vitale Band ante una multitud de alvearenses y un gran número de espectadores que llegó a General Alvear desde distintos puntos del país.

Con una extensa trayectoria a sus espaldas, el músico repasó buena parte de su carrera a través de sus canciones, acompañadas por imágenes que fueron proyectadas durante el espectáculo.

Como es habitual en sus presentaciones, la música estuvo acompañada por mensajes de fuerte contenido social. Uno de los momentos destacados llegó con la interpretación de “Bandidos Rurales”, canción que hace referencia a Juan Bautista Bairoletto, cuyos restos descansan en General Alvear.

Gieco, además, aprovechó su paso por el departamento para acercarse hasta la tumba de Bairoletto, conocido popularmente como el “Robin Hood de Las Pampas”.

Otro de los momentos significativos del show fue cuando interpretó “Cinco siglos igual”, en un homenaje a los pueblos originarios y, particularmente, al pueblo Huarpe.

También hubo espacio para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, al recordar “Mundo Alas”, el proyecto artístico y cultural que Gieco impulsó junto a músicos y artistas con discapacidad.

Los mensajes sociales del músico encontraron una respuesta inmediata en el público. En distintos momentos de la noche, desde la multitud se escuchó el cántico “El que no salta votó a Milei”, en respaldo a las expresiones críticas que el artista fue realizando durante su presentación.

Así, entre canciones que forman parte de varias generaciones y un discurso que mantiene vigente sus reclamos sociales, León Gieco dejó una de las actuaciones más significativas de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino 2026.