"La aplanadora", contundente en Alvear

Alvear

27 de Septiembre - Divididos fue uno de los grandes protagonistas de la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino. Miles de personas dieron color al show, que tuvo rock, el himno y varios momentos emotivos, entre ellos, cuando Ricardo Mollo alzó una bandera por Malvinas. En conferencia de prensa, también habló de la importancia de producir discos y sobre inteligencia artificial.

Divididos volvió a General Alvear y, una vez más, hizo honor a su apodo. La banda liderada por Ricardo Mollo hizo saltar y cantar a miles de personas durante una noche que quedará para la historia del departamento..

Es la tercera vez que Divididos llega a General Alvear en pocos años y el vínculo con el público volvió a quedar demostrado desde los primeros acordes.

Uno de los momentos más fuertes del recital se produjo cuando Mollo levantó una bandera con una contundente frase vinculada a Malvinas: “Inglaterra, la c… de tu madre”. El propio músico reconoció que seguramente esa expresión volvería a generar críticas. Minutos más tarde, tocó uno de los puntos más fuertes para la historia de lucha Alvearense, al pedir: "Cuiden mucho el agua, sobre todo de estos tipos, que vienen a quedarse con todo", lo que generó una automática ovación.

Al bajar del escenario, junto al bateirsta, Catriel Ciavarella, Mollo participó de una conferencia de prensa y habló sobre la importancia de seguir editando discos y de conservar los soportes físicos.

“Yo crecí escuchando discos y el soporte, tenerlo, tocarlo. Hoy vivimos un mundo de alquileres. Entonces ya no te pertenece nada”, señaló.

El músico recordó los tiempos en que cada persona podía tener sus propios CD, DVD o videocasetes y acceder a ellos cuando quisiera.

“Antes tenías tu CD, tu DVD, tu videocasete. Eran tuyos. Vos cuando tenías ganas agarrabas eso y lo metías ahí en la máquina y lo veías”, explicó.

Para Mollo, el avance de las plataformas digitales también genera un riesgo sobre la conservación de la cultura.

“Hoy te lo prestan, te lo alquilan, perdón, no te lo prestan. Y un día de pronto toda esa cultura puede llegar a desaparecer porque ya no es tangible. Imaginate el riesgo”, advirtió.

“Un poco lo mismo que va a pasar con la inteligencia artificial”, sostuvo Mollo, quien cuestionó la concentración de enormes cantidades de información en manos de grandes actores tecnológicos: “Están recabando datos de todos los libros. Compran libros, millones de libros y después los destruyen, después que sacan toda la información”, afirmó.

Y cerró con una pregunta que sintetizó su preocupación: “¿Qué va a pasar el día que todo eso sea patrimonio de cuatro tecnócratas?”

Divididos volvió a demostrar en General Alvear por qué sigue siendo una de las bandas fundamentales del rock argentino.

