"La aplanadora", contundente en Alvear

Monday, 28 De September De 2026
|►
|Escuchar:
|
Divididos volvió a General Alvear y, una vez más, hizo honor a su apodo. La banda liderada por Ricardo Mollo hizo saltar y cantar a miles de personas durante una noche que quedará para la historia del departamento..
Es la tercera vez que Divididos llega a General Alvear en pocos años y el vínculo con el público volvió a quedar demostrado desde los primeros acordes.
Uno de los momentos más fuertes del recital se produjo cuando Mollo levantó una bandera con una contundente frase vinculada a Malvinas: “Inglaterra, la c… de tu madre”. El propio músico reconoció que seguramente esa expresión volvería a generar críticas. Minutos más tarde, tocó uno de los puntos más fuertes para la historia de lucha Alvearense, al pedir: "Cuiden mucho el agua, sobre todo de estos tipos, que vienen a quedarse con todo", lo que generó una automática ovación.
Al bajar del escenario, junto al bateirsta, Catriel Ciavarella, Mollo participó de una conferencia de prensa y habló sobre la importancia de seguir editando discos y de conservar los soportes físicos.
“Yo crecí escuchando discos y el soporte, tenerlo, tocarlo. Hoy vivimos un mundo de alquileres. Entonces ya no te pertenece nada”, señaló.
El músico recordó los tiempos en que cada persona podía tener sus propios CD, DVD o videocasetes y acceder a ellos cuando quisiera.
“Antes tenías tu CD, tu DVD, tu videocasete. Eran tuyos. Vos cuando tenías ganas agarrabas eso y lo metías ahí en la máquina y lo veías”, explicó.
Para Mollo, el avance de las plataformas digitales también genera un riesgo sobre la conservación de la cultura.
“Hoy te lo prestan, te lo alquilan, perdón, no te lo prestan. Y un día de pronto toda esa cultura puede llegar a desaparecer porque ya no es tangible. Imaginate el riesgo”, advirtió.
“Un poco lo mismo que va a pasar con la inteligencia artificial”, sostuvo Mollo, quien cuestionó la concentración de enormes cantidades de información en manos de grandes actores tecnológicos: “Están recabando datos de todos los libros. Compran libros, millones de libros y después los destruyen, después que sacan toda la información”, afirmó.
Y cerró con una pregunta que sintetizó su preocupación: “¿Qué va a pasar el día que todo eso sea patrimonio de cuatro tecnócratas?”
Divididos volvió a demostrar en General Alvear por qué sigue siendo una de las bandas fundamentales del rock argentino.