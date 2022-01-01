Lunes 28: cierre total por el Día del Empleado de Comercio

Friday, 25 De September De 2026
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El traslado fue homologado mediante la Resolución N° 6941 de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, que formalizó el acuerdo entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresarias, supermercados, mayoristas y centros comerciales. La resolución establece que la fecha se asimila en todos sus efectos legales a un feriado nacional y que ese día no puede tomarse como franco compensatorio. La medida incluye a supermercados, mayoristas y comercio en general en todo el territorio provincial.
De esta forma, el sábado 26 la atención al público será normal y el lunes 28 los locales permanecerán cerrados en su totalidad.