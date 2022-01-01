Lunes 28: cierre total por el Día del Empleado de Comercio

Alvear

25 de Septiembre - Este lunes 28 de septiembre los comercios de General Alvear y de toda la provincia permanecerán cerrados con motivo del Día del Empleado de Comercio. Si bien la Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como la fecha oficial, desde 2022 la celebración se traslada en Mendoza al cuarto lunes del mes.

El traslado fue homologado mediante la Resolución N° 6941 de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, que formalizó el acuerdo entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresarias, supermercados, mayoristas y centros comerciales. La resolución establece que la fecha se asimila en todos sus efectos legales a un feriado nacional y que ese día no puede tomarse como franco compensatorio. La medida incluye a supermercados, mayoristas y comercio en general en todo el territorio provincial.

De esta forma, el sábado 26 la atención al público será normal y el lunes 28 los locales permanecerán cerrados en su totalidad.