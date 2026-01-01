Desde la Cámara de Comercio rechazan las restricciones para acceder al Fondo Compensador Agrícola

Alvear

18 de Agosto - La Cámara de Comercio de General Alvear manifiesta su absoluto rechazo a la decisión del Gobierno de Mendoza de impedir el ingreso al Fondo Compensador Agrícola a productores que hayan sufrido daños por contingencias climáticas en tres de los últimos cinco años.

El Comunicado:

Consideramos que esta medida representa un nuevo golpe para los productores agrícolas, particularmente para quienes desarrollan su actividad en zonas con una mayor exposición a fenómenos climáticos como el granizo y las heladas. Con esta determinación, el Gobierno de Mendoza castiga doblemente a los productores. Por un lado, parece responsabilizarlos por una situación que escapa completamente a su voluntad, como son las incidencias climáticas. Por otro, y como consecuencia directa, los deja sin una herramienta fundamental para afrontar las pérdidas e intentar recuperarse tras sufrir daños por granizo o helada.

No desconocemos que el Sur mendocino presenta una mayor probabilidad de sufrir accidentes climáticos. Sin embargo, esa realidad ya está contemplada en el esquema de aportes al sistema de compensación agrícola. De hecho, la prima que deben abonar los productores de la región Sur es aproximadamente un 60% superior a la zona Norte y un 20% más elevada que en la región Este.

Por este motivo, entendemos que resulta contradictorio que quienes pagan una prima mayor precisamente por encontrarse en una zona de mayor riesgo sean luego excluidos del sistema por haber sufrido reiteradamente las consecuencias de ese mismo riesgo. La actividad agrícola no puede analizarse únicamente desde una lógica de riesgo individual.

Detrás de cada finca hay familias, trabajadores, inversiones, empleo y comunidades que dependen de la continuidad de la producción. Cuando un productor pierde su cosecha y no cuenta con herramientas suficientes para recuperarse, el problema deja de ser exclusivamente productivo y se transforma en un problema social y económico. Por ello, advertimos que, de mantenerse esta política, el resultado será inevitable: más productores abandonando la actividad, tierras productivas que quedarán improductivas, mayor desarraigo y un incremento de la pobreza en las comunidades rurales.