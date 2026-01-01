Incendio provocó pérdidas casi totales en una vivienda de Carmensa

Alvear

18 de Agosto - Durante la mañana de este martes 18 de agosto, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de calles Malvinas Argentinas y Avellaneda, en Carmensa.

Según la información preliminar, el fuego se habría iniciado luego de que un elemento de madera encendido cayera accidentalmente sobre ropa, provocando que las prendas comenzaran a arder y que las llamas se propagaran rápidamente hacia otros elementos del interior de la vivienda.

Como consecuencia del incendio, la casa sufrió pérdidas materiales casi totales, quedando gran parte de sus pertenencias destruidas.

En el lugar trabajaron personal de la Delegación de Carmensa y Bomberos Voluntarios. Hasta el momento, no se informaron personas heridas.

Las circunstancias exactas que provocaron el incendio serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.

Gentileza: FM Río