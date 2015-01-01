Robaron una bicicleta de la vereda de un autoservicio

Alvear

16 de Agosto - Una bicicleta fue robada durante la tarde del sábado en inmediaciones de un autoservicio ubicado sobre calle Uspallata al 80.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30, cuando una mujer de 31 años llegó al lugar y dejó su bicicleta en el bicicletero ubicado en la vereda, sin medidas de seguridad, para ingresar a realizar unas compras.

Minutos después, al salir del comercio, constató que autores desconocidos habían sustraído el rodado y escapado del lugar.

Se trata de una bicicleta rodado 26, marca Urbana, de color rojo y tipo dama.

Personal de la Comisaría 14° intervino en el hecho y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.