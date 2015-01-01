Robaron una bicicleta de la vereda de un autoservicio

Tuesday, 18 De August De 2026
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El hecho ocurrió alrededor de las 18.30, cuando una mujer de 31 años llegó al lugar y dejó su bicicleta en el bicicletero ubicado en la vereda, sin medidas de seguridad, para ingresar a realizar unas compras.
Minutos después, al salir del comercio, constató que autores desconocidos habían sustraído el rodado y escapado del lugar.
Se trata de una bicicleta rodado 26, marca Urbana, de color rojo y tipo dama.
Personal de la Comisaría 14° intervino en el hecho y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.