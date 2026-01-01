PAMI en crisis: Javier Milei autorizó un salvataje de $580.000 millones para garantizar el servicio

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22 de Mayo - La medida fue confirmada este viernes a través del Boletín Oficial. Se da en medio de una ola juicios contra el PAMI

El presidente Javier Milei aprobó un aporte financiero reintegrable de más de $580.270 millones para el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para los jubilados y afrontar pagos pendientes con proveedores y prestadores.

En abril, los médicos en Mendoza realizaron un paro que se extendió por tres días, en reclamo a un cambio del nomenclador que reducía el pago por prestación. A esto se le suma el conflicto con algunas provincias por deudas de servicios en sus hospitales.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión coincide con un fallo que obliga a Nación a normalizar los pagos a los prestadores para las personas con discapacidad.

En el texto, el Ejecutivo reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, motivo por el cual decidió asistir al organismo.

Según la resolución, los fondos estarán destinados a cubrir obligaciones asumidas con prestadores y proveedores, además de asegurar el funcionamiento de los servicios y prestaciones que brinda el PAMI.

La obra social de los jubilados acumula años de cuestionamientos por parte de los afiliados y de las asociaciones médicas, con las que tiene convenio y que alertan sobre su desfinanciamiento. Entre ellos, la quita de medicamentos gratuitos, como la falta de respuesta a tratamientos.

Tan grave es la situación que hasta la Justicia ordenó al PAMI restituir la asistencia médica a los adultos mayores.

Para concretar la asistencia financiera, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos con vencimientos entre julio y septiembre de 2026.

El aporte total será distribuido en tres instrumentos: el 33% mediante una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026; otro 33% con vencimiento el 31 de agosto; y el 34% restante con vencimiento el 30 de septiembre.

La asistencia equivale a un total de $580.270.262.261,46 y se instrumentará a través de títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional.

Fuente: Diario UNO