Alfredo Cornejo promulgó la autonomía municipal y se viene un plebiscito clave

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20 de Mayo - Ya está en vigencia la Ley que reconoce la autonomía municipal de las comunas pero con ciertos límites. Qué pasará con el proceso que inició San Rafael

El gobernador Alfredo Cornejo promulgó este miércoles la Ley 9709, una iniciativa que impulsa la reforma del artículo 197 de la Constitución provincial y habilita un nuevo esquema de autonomía para los municipios mendocinos. La novedad se conoció a través del Boletín Oficial.

La ley, sancionada el 12 de mayo de 2026, propone actualizar el funcionamiento institucional de las comunas y adecuarlo a los principios establecidos por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, que reconoce la autonomía municipal. La iniciativa fue un planteo del propio gobernador que puso límites a la autonomía, una facultad que fue reclamada por el gobierno de Omar Félix, en San Rafael.

Ahora, para que el avance se concrete en la práctica , debe ser ratificada por la ciudadanía en la próxima elección de diputados provinciales. Así cada municipio podrá redactar su propia Carta Orgánica, una especie de constitución local que permitirá definir su organización política, administrativa y de funcionamiento.

Los puntos centrales de la autonomía municipal

El proyecto establece que las municipalidades gozarán de autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera, aunque aclara que no podrán avanzar sobre competencias reservadas a la provincia o a la Nación.

Además, la reforma fija límites tributarios: los municipios podrán cobrar tasas por servicios, contribuciones por mejoras y cánones vinculados al uso del espacio público, pero no estarán habilitados para crear impuestos.

Otro de los puntos centrales es que aquellos departamentos que no dicten su Carta Orgánica continuarán rigiéndose por la actual Ley Orgánica de Municipalidades.

La iniciativa también prevé que la Legislatura provincial impulse una ley marco para fomentar la regionalización entre municipios.

Ahora, el paso decisivo será la consulta popular. Según establece el artículo 223 de la Constitución mendocina, la reforma deberá ser sometida al voto ciudadano en los próximos comicios legislativos. Si obtiene respaldo mayoritario, el nuevo texto quedará incorporado formalmente a la Constitución provincial.

Mientras la iniciativa del Ejecutivo ya está formalmente promulgada, San Rafael espera por la decisión de la Justicia sobre el propio camino que inició en las elecciones municipales de febrero de este año. En aquel momento, los ciudadanos eligieron convencionales para la redacción de nueva Carta Orgánica.

Sin embargo, este proceso se trabó por una presentación del oficialismo -de la mano de la vicegobernadora Hebe Casado y del Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi- sobre un posible conflicto de intereses y un avance de la comuna sobre competencias de la Legislatura.

El reclamo está en la Suprema Corte de Justicia y mientras tanto continúa suspendido el avance de una nueva Carta Orgánica por parte de los convencionales.

Hace una semana, el intendente Omar Félix hizo un fuerte reclamo al presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, a quien le envió un fuerte mensaje: "Llamo a la responsabilidad del presidente para que haga efectiva la decisión soberana del pueblo de San Rafael”.

Fuente: Diario UNO