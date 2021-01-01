Con los votos de 8 de los 10 diputados mendocinos se aprobó el recorte del subsidio de Zona Fría

Noticias

20 de Mayo - Los libertarios Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral, Mercedes Llano y Álvaro Martínez y los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri apoyaron la iniciativa de Javier Milei. También lo hizo Lourdes Arrieta

El proyecto que busca recortar el subsidio de Zona Fría que fue ley en 2021 fue aprobado este miércoles por mayoría (132 a 105) en la Cámara de Diputados de la Nación. La norma afecta directamente a Mendoza porque la saca del beneficio del subsidio, excepto a Malargüe.

Esta iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado se estima que afectará a unas 400.000 familias de nuestra provincia, según calculó el legislador tunuyanino Martín Aveiro.

De los 10 diputados de Mendoza, 8 votaron a favor del recorte: los libertarios Luis Petri (en 2021 había avalado el subsidio), Julieta Metral Asensio, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez, más los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay. También lo hizo sorpresivamente Lourdes Arrieta. En contra lo hicieron sólo los peronistas Aveiro y Emir Félix.

El diputado nacional peronista Martín Aveiro aseguró que "es grave lo que causará esta ley. Son más de 400.000 familias de Mendoza las que se verán afectadas".

El tunuyanino recordó: "En 2021 los 10 diputados de Mendoza votaron a favor del beneficio. Entre esos 10 estaba Luis Petri, hoy de La Libertad Avanza y en contra".

Su compañero Emir Félix -presidente del Partido Justicialista de Mendoza- también hizo uso de la palabra. "Pasan el rastrillo bolsiqueando a la gente", dijo el sanraafelino.

"Cómo voy a explicarles a familias mendocinas que van a tener que pagar boletas 60% más caras y garrafas mucho más caras", señaló también el peronista.

Emir recordó que "Alfredo Cornejo apoyó esta ley en 2021 y hoy manda a sus legisladores a votar en contra. ¿Qué cambió en Mendoza, si está en el mismo lugar y tiene el mismo clima?. Recapaciten diputados mendocinos, por favor".

Fuente: Diario UNO