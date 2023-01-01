La UNCuyo convocó a la Cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

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11 de Mayo - Sigue sin solución la actualización de los haberes de docentes y no docentes en las universidades. Este martes habrá una nueva manifestación

La comunidad universitaria de Mendoza volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y la crítica situación salarial que atraviesan docentes y no docentes. La marcha, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrá su réplica local desde las 16. La manifestación es convocada por la Universidad Nacional de Cuyo.

Bajo la consigna de defender el sistema universitario y científico argentino, la denominada Cuarta Marcha Federal Universitaria buscará visibilizar el deterioro presupuestario que afecta a las casas de altos estudios de todo el país.

Desde el CIN remarcaron que el reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, pero que (según denuncian) no está siendo aplicada en su totalidad por el Gobierno nacional.

Además, las universidades exigen que se cumpla el fallo judicial que ordena recomponer los salarios de docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y garantizar los gastos de funcionamiento necesarios para sostener las actividades académicas.

Uno de los datos que más preocupa al sector es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. De acuerdo con cifras difundidas por el sistema universitario nacional, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios sufrieron una caída real cercana al 32%, configurando uno de los peores escenarios salariales de las últimas dos décadas.

A esto se suma una fuerte reducción en las partidas destinadas a las universidades nacionales. Según indicaron desde el ámbito académico, las transferencias del Estado registran una caída acumulada del 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, ubicando a la Argentina entre los países de América Latina que menos invierten en educación superior.

La convocatoria en Mendoza busca reunir no solo a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, sino también a distintos sectores sociales que respaldan la defensa de la universidad pública como herramienta de movilidad social y desarrollo científico.

Fuente: Diario UNO