Milei defendió a Adorni para conjurar el desafío de Bullrich

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7 de Mayo - La senadora exigió que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada. La respuesta llegó de mano del Presidente que dijo que su jefe de Gabinete “ni en pedo se va”. La crisis en el gobierno está lejos de diluirse.

La jefa del bloque de senadores de La Libertada Avanza no se anduvo con vueltas y emplazó a Manuel Adorni a demostrar que no se enriqueció de manera ilegal. “El jefe de Gabinete dijo que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Bueno, creo que lo tiene que hacer de inmediato”, lo apuró desde un canal de televisión. De manera sorpresiva, la respuesta no provino del protagonista del interminable Adornigate. El que salió a defenderlo fue el mismísimo presidente Milei cuando, desde Los Angeles, dijo en otro canal de televisión que “Adorni ni en pedo se va”, pero lejos de atacar a su exministra de Seguridad se concentró en explicar lo que quiso decir: “Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema”. De todas formas y con mejores modos mandó un mensaje directo para la senadora y para el resto de los ministros: “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse”. A todo esto, Adorni mantuvo silencio confirmando que su continuidad está absolutamente atada a la suerte de los Milei.

Poco después del mediodía del miércoles, Milei tomó su celular y con su acostumbrada agresividad desmintió (por así decirlo) que durante el vuelo que lo llevó a los Estados Unidos no habló del caso Adorni con su ministro de Economía, Luis Caputo. Mucho menos de la posibilidad de que sea el actual canciller Pablo Quirno el reemplazante. “Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman periodistas”, escribió en su cuenta de X.

Durante la tarde apareció Bullrich sentada en un estudio de televisión. Cuando le consultaron sobre el caso del jefe de ministros, sin dudarlo afirmó sobre la necesidad de que Adorni presente las pruebas que demuestre que no hay enriquecimiento ilícito y para eso lo mejor es presentar la declaración jurada: “Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 31 de julio? Es bastante fácil hacerla. Te juntás con el contador y la hacés. Si él dice que tiene todo probado, tiene que ser inmediato, ya sea en la Justicia o en la Oficina Anticorrupción. Necesitamos no seguir discutiendo esta situación. La prueba, cuanto antes, mejor. El Gobierno se empantana".

La actitud de Bullrich no es novedosa. Si se lo ve bien, su estrategia es parecida a lo que hizo en la campaña de 2025 con José Luis Espert. Mientras todo el oficialismo se desvivía por defenderlo y él decía “no prestarse al juego”, Bullrich -en ese momento, ministra de Seguridad- salió a decir que Espert tenía que dar más explicaciones, todas las que hicieran falta. Luego se supo que Bullrich contaba con informes reservados de Estados Unidos que alertaban sobre el financiamiento de narcotraficantes a Espert. ¿Sabrá algo ahora sobre Adorni? No está claro, pero está repitiendo la estrategia que tuvo con Espert que terminó eyectado.

Es por eso que las palabras de Bullrich no se leyeron como un consejo sino como emplazamiento liso y llano. Según sus colaboradores, a la senadora le preocupa el estancamiento en el que está el gobierno desde que comenzó el Adornigate. Sin embargo, sus palabras también se leyeron en clave de interna libertaria, como si la exministra se está asegurando que su competidor en la Ciudad de Buenos Aires no tiene ni siquiera posibilidades de ponerese de rodilla. Adorni no dijo ni mu.

Desde Los Angeles el Presidente habló largo y tendido por su canal de televisión preferido, La Nación+. “Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar todo por adelantado”, dijo el mandatario sobre la declaración jurada del jefe de Gabinete. En rigor, le estaba respondiendo a Bullrich pero también es cierto que no estaba por presentar los documentos por adelantado porque ya está vencido el plazo. En todo caso, hay una prórroga que vence el 31 de julio.

Milei no solo reconoció que Adorni le mostró la documentación (“Las cosas que me presentó estaban en orden“, dijo) sino que además dijo que la idea de presentarlo antes es para que ”se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora (Marcela) Pagano. Es una mentirosa compulsiva”, afirmó.

Luego le preguntó a los periodistas que lo entrevistaban: “¿Le parece justo ejecutar a una persona honesta? No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas porque les dijo la verdad, que son solo periodistas. Si ustedes se sintieron tocados por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a ejecutar a gente honesta", afirmó. Tras cartón se sumergió en una falacia al sostener que “el periodismo no puede violentar el principio de inocencia, se ponen por encima de la Constitución”, resaltó. No está claro si no lo sabe o lo dijo olvidando de manera conveniente que en una investigación judicial por enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el acusado el que debe demostrar que es inocente, que lo que adquirió, lo que posee lo hizo por medios lícitos.

Por enécima vez, Milei defendió a su exvocero: “Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. No me quedé con ninguno. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien”, dijo sin abundar en pruebas que lo demuestren y, sobre todo, sin hacer referencia a las propìedades que fueron apareciendo a nombre de los Adorni, el costo de los inmuebles, los honerosos arreglos que encargaron, los viajes por diferentes países que Adorni no reconocía y mucho menos sobre la suerte de su jefe de Gabinete de encontrar generosas jubiladas que le prestaban dólares para que compre propiedades.

Sí se acordó de atacar al contratista, Matías Tabar, que hizo los arreglos en la casa que el matrimonio Adorni posee en el country Indió Cuá. “¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso. Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua. Tienen una predilección por darle valor a las mentiras", dijo en referencia al periodismo.

Lo que no dijo Milei es que Tabar está muy lejos de ser considerado un kirchnerista. En las redes sociales del contratista pueden encontrarse las frases y acusaciones típicas de un antiperonista. Tabar acusa a los gobiernos kirchneristas de ser corruptos e incluye mensajes contra los dirigentes sindicales. sobre todo contra los camioneros Hugo y Pablo Moyano.

Más allá de la encendida de defensa que realizó Milei, hay otros datos que dan cuenta de que algo puede estar cambiando. Por caso, Karina Milei pareció acusar recibo de la crisis y no viajó con su hermano a los Estados Unidos. Eso sí, se quedó para ir a reunirse con empresarios mineros en San Juan (sin Adorni). ¿Cuándo fue la última vez que la secretaria general de la Presidencia en funciones no había acompañado al presidente en un viaje? Por la crisis que generaron las denuncias contra Espert (otra vez, Espert, al que sostuvieron y finalmente tuvieron que soltar).

Uno de los que sonó fuerte como posible reemplazo de Adorni fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Al riojano no le agrada la idea, pero por si acaso se puso en línea e insistió en que Adorni no tendrá problemas en justificar sus propiedades y por eso afirmó que “banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete”, luego agregó que seguirá “en la Cámara de Diputados hasta que el presidente Javier Milei lo decida, fui propuesto por él y votado por mis colegas".

Por último indicó que “los medios están hace dos meses con el tema Adorni, es una campaña para lastimar al Gobierno. A medida que pase el tiempo se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente”, indicó.

El miércoles terminó y Adorni continuó haciendo silencio.

Fuente: Página 12