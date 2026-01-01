Persecución de cuatreros en Soitué terminó en accidente y con detenidos

Noticias

10 de Mayo - Víctimas de abigeato persiguieron a los presuntos cuatreros pero terminaron volcando. Más tarde los tres malvivientes terminaron detenidos en General Alvear

Un llamado al 911 alertó pasadas las 22:00 horas de este sábado que la víctima perseguía a los presuntos autores de un hecho de abigeato, quienes se desplazaban en una Toyota Hilux blanca desde el paraje Soitué hacia Jaime Prats.

Ante la novedad, personal de Policía Rural inició un operativo sobre Ruta 184 y comenzó una persecución. Durante el procedimiento, la camioneta Ford Ranger de la víctima volcó, resultando asistidos el conductor y su acompañante, quienes señalaron a los posibles autores e indicaron que uno de ellos sería efectivo policial.

Posteriormente, efectivos lograron interceptar un Ford Focus blanco con tres ocupantes, quienes fueron trasladados a sede judicial por disposición del Ayudante Fiscal interviniente.