Falta muy poco para el XXIV Festival Nacional de la Ciruela

Alvear

18 de Febrero - Ramón Valdez, aseguró que “Queremos volver a las viejas épocas del festival”

Ramón Valdez brindó más detalles sobre lo que se viene para la XXIV Fiesta Nacional de la Ciruela, que se celebrará el 27 y 28 de febrero en Bowen.

Valdez confirmó que la grilla artística “está bastante completa” y aseguró que se trata de “muy buenos artistas que nos van a venir a visitar”. Además, expresó el deseo de recuperar el esplendor de otras ediciones: “Queremos volver a las viejas épocas de lo que era el festival”.



Rifa con importantes premios

Uno de los pilares del financiamiento del evento es la tradicional rifa, que este año tuvo una buena respuesta.

“El primer premio es un auto cero kilómetro, el segundo una moto y el tercero 2 millones de pesos”, detalló. A eso se suman cuatro sorteos mensuales de un millón de pesos cada uno, realizados durante las peñas previas en el predio.

Valdez remarcó que sostener un festival con entrada libre y gratuita no es sencillo, por lo que la participación de la comunidad resulta clave.



Cronograma y actividades

El predio abrirá sus puertas el viernes 27 desde las 8:30 de la mañana, horario en que comenzará la recepción de artesanos, que llegarán en gran número al distrito.

Por la noche, a partir de las 21 horas, dará inicio el festival en el escenario mayor.

El sábado 28, además de los espectáculos artísticos nocturnos, habrá actividades durante toda la jornada, entre ellas destrezas criollas y juegos de rienda, lo que garantizará movimiento constante en el predio.

“Yo creo que este año el predio va a estar colmado de gente desde el viernes a la mañana hasta el domingo a última hora”, anticipó Valdez, confiado en que esta nueva edición marcará un crecimiento sostenido para uno de los eventos culturales más importantes del sur