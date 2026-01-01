Desde San Luis, solicitan el paradero de un joven

Noticias

13 de Enero - Desde la Comisaría Seccional 4° solicitan el paradero de Federico Liendo, de 20 años de edad, con domicilio actual en la ciudad de San Luis.

El muchacho se ausenta desde el día 30 de diciembre de 2025, a las 09:00 horas aproximadamente.

El escrito formal fue realizado por su madre en la citada dependencia policial. El joven es de contextura física delgada, mide 1,65 mts. de altura, es de tez blanca, tiene ojos de color marrón, cabello corto de color rubio oscuro y barba.

Al momento de ausentarse vestía pantalón de color gris tipo jogging, campera camuflada, y calzaba zapatillas de color negro con el logo de Nike.

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.