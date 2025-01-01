AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace y un gran torneo en La Pampa

Deportes

15 de Diciembre - El joven Alvearense tuvo una destacada participación en el torneo Sub 2400 “Pablo Villarreal In Memoriam”, logrando importantes resultados.

El pasado fin de semana se disputó el fuerte torneo “Pablo Villarreal In Memoriam”, en la Ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de La Pampa, y Santiago Sánchez Laplace, de 19 años, se metió entre los 5 mejores del certamen, conquistando el 5º puesto y 41 puntos de ELO.

En el certamen, empató frente al Maestro FIDE Cordobés Leandro Tobares, y venció al Maestro Nacional Neuquino Santiago Arévalo, perdiendo sólo frente al Maestro Internacional de Buenos Aires, Diego Mussanti, que se coronó Campeón.