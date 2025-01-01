AJEDREZ: Santiago Sánchez Laplace y un gran torneo en La Pampa

Tuesday, 16 De December De 2025
El pasado fin de semana se disputó el fuerte torneo “Pablo Villarreal In Memoriam”, en la Ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de La Pampa, y Santiago Sánchez Laplace, de 19 años, se metió entre los 5 mejores del certamen, conquistando el 5º puesto y 41 puntos de ELO.
En el certamen, empató frente al Maestro FIDE Cordobés Leandro Tobares, y venció al Maestro Nacional Neuquino Santiago Arévalo, perdiendo sólo frente al Maestro Internacional de Buenos Aires, Diego Mussanti, que se coronó Campeón.