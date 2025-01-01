Lucha antigranizo: Llegó al Sur el primero de los aviones

Alvear

11 de Noviembre - El avión, un Cheyenne LV-BCT, aterrizó cerca de las 20:40 horas de este lunes en San Rafael, junto con todo el equipamiento necesario para realizar los vuelos de siembra con yoduro de plata mediante bengalas, esenciales para reducir el impacto de las tormentas graniceras.

Ya se encuentra en San Rafael la primera aeronave del sistema de Lucha Antigranizo para el Sur Mendocino

Ya se encuentra en el departamento de San Rafael la primera aeronave que dispuso el Gobierno de Mendoza para continuar con el sistema de lucha y mitigación contra el granizo en el Oasis Sur, que comprende los departamentos de San Rafael y General Alvear.

Al respecto, el intendente Alejandro Molero, asegur´: "Después de tantos meses de gestión y esfuerzo, poder confirmar la llegada de esta primera aeronave brinda tranquilidad y satisfacción, ya que representa un paso fundamental para proteger la producción, las viviendas y el trabajo de miles de familias del sur mendocino".

Este martes, arribará la segunda aeronave asignada por la provincia, quedando así completamente operativo el sistema de lucha antigranizo para esta nueva temporada en el sur de Mendoza.