Molero anunció la compra récord de luminarias LED

Alvear

11 de Noviembre - En una conferencia de prensa realizada en la sede de la UGACCOP, el intendente Alejandro Molero presentó dos importantes noticias para el departamento de General Alvear, ambas vinculadas con la eficiencia, la transparencia y la incorporación de tecnología en la gestión municipal.

Histórica adquisición de 2.500 luminarias LED

Molero anunció que el municipio concretó la compra sin precedentes de 2.500 luminarias LED de última generación, de 200 watts de potencia lumínica, que serán instaladas en distintos distritos y barrios del departamento.

“Es un hecho histórico. Nunca habíamos podido adquirir esta cantidad de luminarias; antes comprábamos de a 20, 30 o 50 unidades. Hoy podemos equipar a todo el departamento”, destacó el intendente.

Según detalló, 200 luminarias se colocarán en Carmensa y 300 en Bowen durante los próximos días, mientras que el resto se distribuirá en barrios que aún no cuentan con esta tecnología.

Molero subrayó que la iluminación LED reduce el consumo eléctrico, mejora la seguridad y contribuye al cuidado ambiental, además de transformar la fisonomía urbana. “Esto responde a nuestro compromiso con un General Alvear más limpio, más iluminado y más seguro”, afirmó.