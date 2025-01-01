Se realizó el cierre del proyecto “Camino Seguro a la Escuela” en General Alvear

Alvear

5 de Noviembre - La semana pasada se concretó el cierre del proyecto “Camino Seguro a la Escuela”, una iniciativa desarrollada de manera conjunta por la Policía de Tránsito Municipal, la Dirección General de Seguridad del Municipio, Inspección Técnica N° 5 de Educación Física y el programa Municipio Saludable de General Alvear.

El proyecto tuvo como propósito promover la seguridad vial de los alumnos que asisten a las escuelas rurales en bicicleta, brindándoles herramientas para circular de forma más segura y visible en la vía pública.

En el marco del cierre, se realizó la entrega de pecheras a los estudiantes de las instituciones que participaron del programa. En total, fueron 350 pecheras y elementos de seguridad distribuidos entre ocho establecimientos educativos rurales del departamento:

Escuela María Arduino de Devoto

Escuela Carlos Lagomaggiore

Escuela Ángel Pacheco

Escuela Pedro Christophersen

Escuela Luis Ponce

Escuela Miguel de Azcuénaga

Escuela Juan XXIII

Escuela Maximiliano Leiva

Desde el programa Municipio Saludable, Analía García destacó la excelente recepción del proyecto por parte de las comunidades educativas.

“La respuesta fue muy positiva por parte de los niños, directivos y docentes de los establecimientos involucrados, quienes agradecieron la iniciativa y resaltaron su importancia para la seguridad vial de los alumnos”, señaló.

El programa “Camino Seguro a la Escuela” busca disminuir los riesgos de tránsito que enfrentan los niños al trasladarse diariamente en bicicleta, promoviendo hábitos de movilidad responsable y segura.

Esta acción conjunta refleja el compromiso de las distintas áreas municipales en la prevención y educación vial, fortaleciendo la concientización y el cuidado de los más pequeños en el espacio público.