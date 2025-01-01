El domingo es el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama

Alvear

16 de Octubre - Este domingo 19 de octubre, en el marco del “Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama”, se llevará a cabo una jornada de concientización, prevención y actividades recreativas. La propuesta forma parte del “Octubre Rosa”, mes dedicado a visibilizar la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer de mama.

Gabriela Arzelán, directora de Familia del municipio, informó que la jornada se concentrará en la segunda cuadra del Boulevard. Desde las 18.30 y hasta las 21.30 horas, vecinos y vecinas podrán participar de diversas propuestas organizadas en conjunto con instituciones sanitarias y organizaciones locales.

Durante el evento, se instalarán stands informativos y sanitarios a cargo del Área Departamental de Salud, el Hospital Enfermeros Argentinos y OSEP. Allí se ofrecerán controles como toma de presión arterial, información sobre leucemia, turnos para estudios médicos, y asesoramiento en prevención del cáncer de mama. Según Arzelán, se ha realizado un esfuerzo conjunto para ampliar la disponibilidad de turnos durante octubre y noviembre, facilitando el acceso a controles preventivos, especialmente para quienes tienen dificultades para acercarse al sistema de salud.

La jornada incluirá también actividades recreativas y culturales: espectáculos en vivo, demostraciones de gimnasia, juegos lúdicos y partidas de ajedrez a cargo de un profesor que asistirá con sus alumnos y aficionados. Como es habitual en este tipo de convocatorias, se realizará la tradicional "Caminata Rosa".

Silvia Vega, una de las organizadoras, detalló el recorrido de la caminata: la concentración será frente a la sede de OSEP a las 18.30. Desde allí, los participantes marcharán hasta el monumento y continuarán hasta la intersección de Intendente Morales y Avenida Libertador Sur, para luego regresar y formar un gran lazo rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. La actividad culminará en el Paseo de los Artesanos, donde se desarrollará el resto de las propuestas.

Vega también destacó que, si bien octubre es el mes con mayor visibilidad, las tareas de concientización se extienden durante todo el año. En ese sentido, mencionó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del municipio, instituciones de salud y organizaciones de la sociedad civil. A lo largo del año, se brindan charlas, talleres y asesoramiento enfocados en la detección temprana y el autocuidado.

Uno de los ejes centrales de la prevención es la promoción del autoexamen mamario, junto con los controles clínicos y la realización periódica de mamografías. En los stands del evento se brindará información sobre cómo realizar correctamente el autoexamen y cuáles son los signos de alerta.

Además, durante la jornada se hará efectiva una donación al servicio de oncología del Hospital Enfermeros Argentinos. Se trata de almohadones especiales utilizados por pacientes en tratamiento de cáncer de mama, elaborados por una vecina de General Alvear que reside actualmente en La Pampa. Los almohadones permiten brindar mayor comodidad durante la quimioterapia o para aliviar molestias postoperatorias.

La actividad de este domingo coincide además con el Día de la Madre, por lo que desde la organización se busca poner el acento en el acompañamiento y el cuidado integral de las mujeres, en un espacio pensado para compartir en familia.

Las autoridades invitan a toda la comunidad a participar, acompañar y comprometerse con la salud preventiva, recordando que la detección precoz salva vidas.