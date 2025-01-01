Ingresar

Wednesday, 15 De October De 2025

El Centro Móvil de Información Judicial brindó asesoramiento gratuito en el departamento.

15 de Octubre - Este miércoles 15 de octubre, el Centro Móvil de Información Judicial estuvo presente en el Hospital Enfermeros Argentinos y en el barrio San Carlos, ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito a toda la comunidad. 

Esta iniciativa, impulsada por el Poder Judicial de Mendoza, tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a los vecinos, especialmente a quienes se encuentran más alejados de las sedes judiciales. A través del Centro Móvil, los ciudadanos pueden realizar consultas legales, recibir orientación sobre trámites judiciales y obtener información sobre sus derechos y deberes.

El servicio es totalmente gratuito y está destinado a todas las personas que necesiten asesoramiento en temas civiles, laborales, familiares o de acceso a la justicia.

por Miguel Lieby