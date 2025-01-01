El Centro Móvil de Información Judicial brindó asesoramiento gratuito en el departamento.

Wednesday, 15 De October De 2025
Esta iniciativa, impulsada por el Poder Judicial de Mendoza, tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a los vecinos, especialmente a quienes se encuentran más alejados de las sedes judiciales. A través del Centro Móvil, los ciudadanos pueden realizar consultas legales, recibir orientación sobre trámites judiciales y obtener información sobre sus derechos y deberes.
El servicio es totalmente gratuito y está destinado a todas las personas que necesiten asesoramiento en temas civiles, laborales, familiares o de acceso a la justicia.