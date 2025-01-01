Realizan tabajos de limpieza y mejoras en el cementerio local

Alvear

14 de Octubre - La Municipalidad de General Alvear se encuentra realizando importantes tareas de mantenimiento y mejoras en el cementerio local, con el objetivo de acondicionar el espacio.

Durante la mañana de este martes, el director de Obras Públicas, Ángel Martínez, brindó detalles sobre los trabajos en marcha: “es un trabajo bastante importante el que estamos llevando adelante. En lo que respecta a obras, estamos arreglando el cierre perimetral, ya que en algunos sectores había partes que estaban caídas. También se están construyendo nuevos puentes peatonales para mejorar la circulación dentro del predio”, señaló el funcionario.

Además, personal del área de Servicios está abocado a tareas de limpieza general y pintura de cordones, contribuyendo a la mejora estética y funcional del lugar.

Martínez también destacó la colocación de cestos de residuos en distintos sectores del cementerio: “pedimos a los vecinos que colaboren cuidando las instalaciones y depositando en los tachos los restos de flores o plantas que traigan”.

El director también explicó que se continúa avanzando en la finalización de veredines: “ya hicimos una parte y vamos a seguir, en la medida que el tiempo nos lo permita. Todos los meses realizamos alguna intervención, porque entendemos que este es un lugar muy sensible para la comunidad”, terminó.