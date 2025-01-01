Robaron en una vivienda de “5” y “G”

Alvear

13 de Octubre - El episodio tuvo lugar durante la tarde de este domingo. Los ladrones se llevaron objetos en una motocicleta.

Fuentes policiales confirmaron que alrededor de las 16:00 horas de este domingo ingresó un llamado al 911 alertando sobre la presencia de dos sujetos que salían en moto de un domicilio con elementos sustraídos.

Al arribar personal policial, el testigo informó que, mientras circulaba en moto junto a su hijo por calle 5 hacia el norte, observó a dos sujetos salir de una vivienda del costado este, en motocicleta, sin casco y con capuchas. El conductor llevaba ropa envuelta y el acompañante una caja de grandes dimensiones, presumiblemente un parlante, con dirección sur, por calle 5. Posteriormente, la propietaria de la vivienda, una mujer de 50 años de edad, constató el faltante de dos objetos cuyo detalle no fue precisado.

Interviene la Oficina Fiscal de General Alvear.