A dos años del ataque de Hamas, familiares y amigos de los secuestrados Argentinos piden su liberación

Noticias

6 de Octubre - Este martes 7 de octubre se cumplen dos años de la sangrienta masacre perpetrada por Hamas en Israel, que dejó más de 1.200 civiles asesinados y 252 personas secuestradas.

En el Parque Centenario de Buenos Aires, desde las 18 horas, familiares y amigos de los 48 rehenes que aún permanecen cautivos —entre ellos los argentinos Eitan Horn, Ariel Cunio, David Cunio y Lior Rudaeff— realizarán un abrazo simbólico para exigir su liberación.

“Será un gesto colectivo, simple pero inmenso, para gritar con el corazón en alto: ¡Que vuelvan todos los secuestrados ya!”, expresaron los organizadores, que convocan a toda la ciudadanía a participar con el lazo amarillo, símbolo de esperanza y fuerza.

En diálogo con 989 Radio, Jhonatan Stolarza, amigo de Eitan Horn, recordó la angustia que viven los familiares y pidió no olvidar a quienes siguen en manos del terrorismo. “Cada abrazo es un grito colectivo que no puede ser callado”, señaló.

