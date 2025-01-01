ALCEC realizó su tradicional Té solidario

Alvear

6 de Octubre - Con una gran convocatoria, se realizó el tradicional Té Anual a beneficio de ALCEC en el Salón Fernández del Predio Ferial.

Con una gran convocatoria, se realizó el tradicional Té Anual a beneficio de ALCEC en el Salón Fernández del Predio Ferial.

El encuentro, colmado de gestos solidarios y momentos de encuentro, marcó el inicio de las actividades del Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

La jornada se vivió en un ambiente cálido y participativo, donde cada aporte sumó al trabajo que se realiza durante todo el año en favor de la salud y el bienestar de la comunidad alvearense.