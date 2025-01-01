Quince familias de Carmensa avanzan en la regularización de sus escrituras

Alvear

4 de Octubre - Este viernes, en el distrito de Carmensa, se llevó a cabo un encuentro entre autoridades municipales y vecinos que están en proceso de regularizar la escritura de sus viviendas. Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra; la escribana y el área de Legales del municipio; y el presidente del Colegio de Agrimensores de la provincia.

En esta oportunidad, se reunieron con quince familias que, después de años de espera, podrán concretar a fines de octubre la firma de las escrituras de sus casas, tras haber cumplido con todos los requisitos exigidos. Desde la comuna, se destacó que este paso representa un avance significativo en materia de seguridad jurídica y acceso a derechos para los vecinos.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, explicó que se trató de un momento muy esperado, “hoy comunicamos a los vecinos que ya tenían la documentación en orden que están en condiciones de obtener la escritura de su vivienda. Es un hecho muy importante porque en el casco urbano prácticamente no había escrituras, salvo algún caso en la zona rural. Ver reflejado el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Provincia y el Colegio de Agrimensores en una solución concreta es una gran satisfacción”.

Asimismo, subrayó el impacto que tendrá este avance para las familias, “la escritura da otra dimensión: asegura la casa para los hijos, permite venderla, acceder a créditos hipotecarios y, en definitiva, otorga el verdadero título de propiedad. Es un paso que da tranquilidad y sentido de pertenencia”.

De esta manera, quince familias de Carmensa se encaminan hacia la regularización definitiva de sus hogares, un logro que será formalizado en las próximas semanas y que marca un gran avance en el acceso a derechos de propiedad en el distrito.