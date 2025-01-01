Alvear fue sede de una nueva edición de la Feria del Libro

Alvear

6 de Octubre - Con una destacada participación de escritores, artistas y público en general, General Alvear fue sede de la Feria del Libro 2025, dedicada al artista mendocino Juan Giménez. Durante dos días, el departamento se convirtió en un punto de encuentro para la cultura, la lectura y el arte.

La feria ofreció una amplia agenda de actividades en distintos espacios, como el Mercado Municipal y el Cine Teatro Antonio Lafalla, donde se realizaron talleres, charlas, presentaciones literarias y obras de teatro.

Uno de los escritores que presentaron libros fue Daniel De Monte, quien compartió su tercer libro "Raíces" y expresó la importancia de estos espacios: “es un eslabón importante porque la Feria del Libro precisamente muestra eso: la posibilidad de presentar libros, de conocernos con otros escritores, algunos con experiencia, otros muy jóvenes, y sobre todo la oportunidad de que los jóvenes y los niños se acerquen a los libros”, destacó De Monte.

El público también disfrutó de propuestas artísticas de primer nivel, como la obra de teatro “¿Quién soy yo?” protagonizada por Fabián Vena, y el show musical de Nito Mestre “Ha sido: a 50 años del adiós", ambos en el Cine Teatro Antonio Lafalla, que convocaron a gran cantidad de espectadores.

De esta manera, General Alvear volvió a posicionarse como referente cultural en la provincia, ofreciendo una feria que no solo celebró la literatura mendocina, sino también el intercambio, la reflexión y la creación artística.