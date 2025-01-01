Realizan electrocardiogramas a jugadores de la Liga Alvearense de Futsal

Deportes

17 de Septiembre - La Municipalidad de General Alvear, junto al Hospital Enfermeros Argentinos y la Residencia de Enfermería Comunitaria, desarrolla un programa de electrocardiogramas gratuitos para jóvenes y adultos que participan en la Liga Regional de Futsal y en las Escuelas Deportivas Municipales.

La Municipalidad de General Alvear, junto al Hospital Enfermeros Argentinos y la Residencia de Enfermería Comunitaria, desarrolla un programa de electrocardiogramas gratuitos para jóvenes y adultos que participan en la Liga Regional de Futsal y en las Escuelas Deportivas Municipales.

La iniciativa se desarrolla en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, donde funciona un consultorio de atención primaria preparado para brindar este servicio. Se estima la realización de entre 300 y 400 estudios a lo largo de las próximas semanas.

El director de Deportes, Alberto Gómez, resaltó: “es un gran beneficio para la comunidad, este programa nos permite prevenir y detectar a tiempo posibles problemas”.

Desde el Hospital Enfermeros Argentinos, Miguel Pérez, a cargo de la Residencia en Enfermería explicó: “estamos utilizando el consultorio del Polideportivo para atención primaria en cardiología, abarcando tanto a las escuelas deportivas como a la Liga de Futsal”.

Por su parte, Patricia Cirica, señaló: “los resultados estarán listos la primera semana de octubre y luego serán entregados a cada club con los informes médicos correspondientes”.

Con este programa, el Municipio y el hospital refuerzan la prevención en salud, garantizando que cada deportista alvearense pueda practicar su disciplina de manera más segura.