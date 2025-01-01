Brisa Alfonzo, campeona argentina superpluma, visitó la Escuela Municipal de Boxeo de General Alvear

Deportes

16 de Septiembre - Con orgullo y emoción, la comunidad del boxeo alvearense recibió la visita de Brisa Alfonzo, recientemente coronada como campeona nacional superpluma de la Federación Argentina de Boxeo. La deportista, oriunda de General Alvear, estuvo acompañada por su entrenador, el reconocido exboxeador profesional Pablo Chacón, en el gimnasio municipal ubicado dentro del polideportivo Deportistas Alvearenses.

Con orgullo y emoción, la comunidad del boxeo alvearense recibió la visita de Brisa Alfonzo, recientemente coronada como campeona nacional superpluma de la Federación Argentina de Boxeo. La deportista, oriunda de General Alvear, estuvo acompañada por su entrenador, el reconocido exboxeador profesional Pablo Chacón, en el gimnasio municipal ubicado dentro del polideportivo Deportistas Alvearenses.

La visita fue celebrada por alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Boxeo, quienes tuvieron la oportunidad de compartir un entrenamiento con la campeona y conocer de cerca su inspiradora historia.

El coordinador de la escuela, José “Jota” Lorca, expresó su entusiasmo por la presencia de Alfonzo en el gimnasio, “es un orgullo para nosotros que, desde General Alvear, se haya alcanzado un título argentino. Siempre hemos estado en contacto con el gimnasio de Pablo Chacón, porque Brisa es pupila de él. Hoy nos toca tenerla a ella acá, y es una gran alegría para todos. Sabemos que llegar a ser campeona cuesta muchísimo, así que es un honor poder compartir este momento con ella y que los chicos puedan guantear un rato con una campeona”.

Lorca también recordó que las clases de boxeo en el polideportivo se dictan de lunes a viernes, de 8 a 10, y extendió la invitación a quienes deseen sumarse: “la propuesta es tanto recreativa como competitiva. La idea es que los chicos puedan entrenar, aprender y competir si así lo desean, pero también es una actividad abierta para quienes quieran practicarlo como deporte”.

“Es un sueño cumplido”

Visiblemente emocionada, Brisa Alfonzo compartió con los presentes sus sensaciones tras obtener el cinturón de campeona argentina.

“Es una locura, es un sueño cumplido. Uno de los primeros, porque tengo muchas metas más. Estoy muy contenta por el cinto. Vine unos días a visitar a mis papás, que son de Alvear, y aproveché para entrenar acá con el profe Lorca. Me encanta venir, porque acá hay mucha tranquilidad. En la ciudad es todo a mil, y en Alvear puedo relajarme”.

Alfonzo también confirmó que volverá al ring el próximo 17 de octubre en Mendoza, en una pelea no titular pero que será clave para cerrar un gran año en su carrera.

“Este año hice cuatro peleas y ahora vamos a meter la última si Dios quiere. Estoy feliz por todo el apoyo que recibí. Desde señoras grandes hasta niñas que me mandan mensajes diciéndome que soy su referente. Es muy emocionante”.

La boxeadora también recordó sus inicios y el esfuerzo que implicó llegar al título, “hago boxeo desde los doce años, hoy tengo veinticinco. Me fui a Mendoza a seguir entrenando, a estudiar y a trabajar. Es un camino muy sacrificado, pero tiene una recompensa muy linda. Quiero decirle a la gente que sí se puede. Mi sueño es ser campeona del mundo y estoy trabajando para eso”.

Ejemplo de esfuerzo y motivación

La visita de Brisa Alfonzo no solo motivó a los alumnos de la Escuela de Boxeo, sino que también dejó un mensaje poderoso sobre la perseverancia, el sacrificio y la importancia de luchar por los sueños. Su historia inspira y fortalece al semillero del deporte alvearense, que ve en ella un ejemplo de superación y orgullo local.