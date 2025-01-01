Comenzó al Torneo Gamer PlayStation

Wednesday, 10 De September De 2025
|►
|Escuchar:
|
Los competidores se enfrentaron en partidos de FIFA, buscando avanzar hacia la fase final, mientras que el espacio también ofreció fútbol tenis, pool, metegol, ping pong y tejo de aire. La música de DJ Brian Freire acompañó toda la jornada.
La Asesora de Juventud, Milagros Nieto, señaló: “septiembre es el mes de la juventud y queríamos sumar una propuesta distinta. Tuvimos casi 200 inscriptos y el premio, una PlayStation 5, genera mucha expectativa”.
Además, remarcó el acompañamiento a los jóvenes: “la idea es que tengan oportunidades en General Alvear, tanto en lo educativo, deportivo, laboral y recreativo”.
Los participantes también compartieron su entusiasmo. Nicolás Lucero comentó: “me anoté porque vi la convocatoria en instagram. Es una gran oportunidad y el premio es espectacular”.
Mientras que Nahuel expresó: “está bueno porque no siempre se hacen este tipo de torneos. Vine con amigos, gané mi primer partido y me tengo fe para seguir”.
El torneo continuará los días 10, 11 y 12 de septiembre desde las 18 hs, con nuevos cruces y DJs invitados, rumbo a la gran final del 15 al 17 de septiembre. El ganador se llevará una PlayStation 5.