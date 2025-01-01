Trabajan en la recuperación de calles tras las lluvias

Alvear

1 de Septiembre - Tras las lluvias registradas durante el fin de semana, varias calles de General Alvear sufrieron anegamientos, lo que generó dificultades en la circulación en algunos sectores del departamento. En respuesta, la Municipalidad comenzó este lunes con tareas de recuperación y mantenimiento, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

El director de Obras Públicas, Ángel Martínez, brindó detalles sobre los trabajos que se están llevando a cabo en diferentes barrios afectados. “Con la cantidad de milímetros caídos durante el fin de semana, algunas calles presentaron inconvenientes. Por eso tenemos tres equipos trabajando actualmente: uno en el barrio Prensa, otro en la zona Oeste y un tercero en distintos sectores donde nos han solicitado asistencia”, explicó.

Además, Martínez señaló que, paralelamente a las tareas de recuperación, se están realizando trabajos de consolidación del suelo en preparación para futuras obras de pavimentación. “Estamos consolidando varias calles porque en poco tiempo comenzarán tareas de asfalto en distintas zonas”, agregó.

En cuanto al estado en que se encontraban las calles, el funcionario detalló que algunas ya habían sido intervenidas días atrás, y respondieron bien a las lluvias. Sin embargo, en otras —principalmente en aquellas sin cunetas o con deficiente escurrimiento— se registraron anegamientos más serios.

“Pedimos paciencia a los vecinos. Sabemos que hay calles complicadas, pero estamos trabajando con equipos y personal en territorio”, indicó Martínez. También explicó que el procedimiento que se realiza incluye el uso de material estabilizado, lo cual no solo mejora la transitabilidad, sino que facilita una mejor absorción del agua en futuras lluvias.